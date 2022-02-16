Снигур и Бондаренко успешно стартовали на турнирах ITF

Дарья и Катерина выиграли первые матчи на соревнованиях в Германии и Мексике

  • 16.02.2022 21:36
  • 104 просмотра
  • 1 комментарий
Снигур и Бондаренко успешно стартовали на турнирах ITF
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Катерина Бондаренко выиграли матчи на турнирах ITF.
 
Снигур в статусе пятой сеяной обыграла победительницу квалификации на 60-тысячнике в Германии.
 
Бондаренко на 25-тысячнике в Мексике одолела соперницу из Латвии.

Альтенкирхен. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Арлинда Рушити (Швейцария) – 6:1, 6:3

Канкун. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) – 6:1, 7:5

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Spectra, 16.02.2022 21:37
    0
    Хорошие окончания дня, а то начинался он ужасно!
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