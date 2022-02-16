Снигур и Бондаренко успешно стартовали на турнирах ITF

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Катерина Бондаренко выиграли матчи на турнирах ITF.
Снигур в статусе пятой сеяной обыграла победительницу квалификации на 60-тысячнике в Германии.
Бондаренко на 25-тысячнике в Мексике одолела соперницу из Латвии.
Альтенкирхен. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Арлинда Рушити (Швейцария) – 6:1, 6:3
Канкун. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) – 6:1, 7:5
Источник — Sport.ua
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