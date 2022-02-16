Когда играет Ястремская? Расписание матчей украинок в Дубае на 17 февраля

В четверг Даяна будет сражаться за выход в полуфинал

  • 16.02.2022 20:00
  • 302 просмотра
  • 1 комментарий
Когда играет Ястремская? Расписание матчей украинок в Дубае на 17 февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

17 февраля украинские теннисистки продолжат выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
В четверг на корты выйдут как минимум две представительницы Украины.
 
Расписание матчей с участием украинок
 
Центральный корт (второй запуск вечерней сессии, 18:30 по Киеву*)
Даяна Ястремская (Украина, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q)
 
Корт №1 (второй запуск, 14:30 по Киеву*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Эна Шибахара / Шуай Чжан (Япония / Китай, 1)
 
В случае победы сегодня

Корт №1 (третий запуск, 16:00 по Киеву*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Дезире Кравчик / Эллен Перес (США / Австралия)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 16.02.2022 20:13
    0
    Идеально! Двух квалифаеров уже ставят вечернем запуском, это благодаря победы Даяны над Крейчик
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