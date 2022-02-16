Когда играет Ястремская? Расписание матчей украинок в Дубае на 17 февраля

17 февраля украинские теннисистки продолжат выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.



В четверг на корты выйдут как минимум две представительницы Украины.



Расписание матчей с участием украинок



Центральный корт (второй запуск вечерней сессии, 18:30 по Киеву*)

Даяна Ястремская (Украина, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q)



Корт №1 (второй запуск, 14:30 по Киеву*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Эна Шибахара / Шуай Чжан (Япония / Китай, 1)



В случае победы сегодня

Корт №1 (третий запуск, 16:00 по Киеву*)

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Дезире Кравчик / Эллен Перес (США / Австралия)

*ориентировочное время

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