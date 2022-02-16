Ринат АХМЕТОВ: «Делаю все, чтобы в руках Динамо были серебряные медали»

Президент «Шахтера» посетил Мариуполь с рабочим визитом

  • 16.02.2022 17:00
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  • 7 комментариев
Ринат АХМЕТОВ: «Делаю все, чтобы в руках Динамо были серебряные медали»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов посетил городской пирс Мариуполя, металлургический комбинат «Азовсталь» группы «Метинвест», встретился с мэром города Вадимом Бойченко, а также побывал в ОШ № 26, где спортивная инфраструктура построена в результате взаимодействия Мариупольского горсовета и ФК «Шахтер».

На площадке с синтетическим покрытием Ринат Ахметов нанес несколько ударов по воротам и ответил на вопросы журналистов.

– Ринат Леонидович, за последние четыре года «Шахтер» и футболисты клуба заплатили налоги в бюджет города Мариуполя в размере 800 миллионов гривен, а в 2022 году эта сумма составит уже миллиард гривен. Деньги по договоренности идут на развитие спорта. Насколько важно такое взаимодействие Мариуполя и ФК «Шахтер» в контексте развития спорта?
– Во-первых, платить налоги – это наша обязанность. Мы платили, платим и будем всегда честно и открыто платить налоги. То, что мы выбрали город Мариуполь, очень важно. Когда налогоплательщик платит налоги и видит, как эффективно используются эти средства, это очень приятно. Хочется платить больше. Не хватит через налоги, значит, будем через благотворительные фонды помогать Мариуполю, строить, развивать, а главное – чтобы дети занимались спортом, занимались футболом.

– «Шахтер» последний свой матч на «Донбасс Арене» в Донецке провел 2 мая 2014 года, как раз таки против «Мариуполя», тогда – «Ильичевца». Сейчас Донецк так близко к Мариуполю и в то же время так далеко… Находясь здесь, что вы чувствуете?
– Я уже сказал сегодня: у меня есть мечта, чтобы на «Донбасс Арене» звучал гимн Лиги чемпионов. Чтобы там выступали лучшие команды мира. Чтобы там, как и раньше, были «Манчестер», «Барселона». Я думаю, по этому всему скучают наши болельщики. Я уже сказал, что хочу, чтобы Донецк, Донбасс был очень счастливым, а счастливым он может быть только в единой Украине. Поэтому, дай Бог, чтобы Донбасс, Донецк побыстрее возвращался в единую Украину, чтобы там люди жили, а не выживали, и чтобы там всегда звучал гимн Лиги чемпионов. Когда вчера я ехал из Запорожья и увидел «Донецк, 100 километров», у меня чуть не остановилось сердце. Я впервые за 8 лет так рядом с Донецком.

ФК Шахтер Донецк

– Недавно «Шахтер» продлил контракты с Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком до 2026 года. Эти футболисты являются воспитанниками Академии «Шахтера». Можно сказать, что данная спортивная инфраструктура в Мариуполе как раз и предназначена для того, чтобы таких игроков, как Мудрик и Судаков, в Академии «Шахтера» становилось как можно больше?
– Во-первых, это наша цель, чтобы Академия воспитывала игроков, которыми мы будем гордиться, которые вместе с нами будут завоевывать трофеи, побеждать в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Это же нужно с детства. Я убежден, что сегодня здесь воспитываются и Судаковы, и Мудрики, убежден, что эти футболисты украсят наш клуб и сделают много для того, чтобы мы держали в руках трофеи.

– В это зимнее межсезонье к «Шахтеру» присоединились Нерес и Винисиус. Дарио Срна недавно сказал, что покупка Нереса – это ваш месседж болельщикам, что вы при необходимости готовы покупать новых игроков. Вы удовлетворены новыми трансферами? Насколько сейчас силен и конкурентоспособен «Шахтер»?
– Насколько он силен и конкурентоспособен, покажет чемпионат. Надеюсь, что мы будем очень сильными. Наша цель – завоевать чемпионское звание, потому что в прошлом году мы держали в руках серебро, а нам больше идет золото. Во-вторых, мы купили очень сильных игроков. Нерес и Винисиус – это те футболисты, которых мы очень хотели приобрести, и мы их приобрели. Это яркие, сильные, креативные футболисты, и я убежден, что вместе с ними мы будем завоевывать новые трофеи.

– За последнее время в «Шахтер» пришли два футболиста из «Аякса», Марлон играл в «Барселоне». То есть сейчас из европейских лиг футболисты приходят в «Шахтер». Что это может значить?
– Это говорит о том, что мы покупали, покупаем и будем покупать сильных игроков. Вы же сказали сами, с одной стороны, мы купили одних игроков, а с другой – что вы видите? Вы видите и Судакова, и Мудрика, наших молодых игроков, и не из-за украинского паспорта, а из-за того, что они сильные, креативные игроки, которые нам нужны, нам помогут и нас усилят. Я убежден, что мы создаем очень сильную команду, которой будем гордиться. Команда будет радовать своих болельщиков.

– Через 10 дней стартует вторая часть сезона. У «Шахтера» упорная борьба с «Динамо»: он на 2 очка на данный момент опережает киевлян в турнирной таблице. Какие ваши ожидания от второй части сезона и завершения чемпионата?
– Мои ожидания? Что я делаю? Делаю все для того, чтобы в наших руках были золотые медали, а в руках «Динамо» (Киев) были серебряные. Мне кажется, золотые нам больше идут, а серебряные идут лучше нашим конкурентам. Это футбол, спорт, борьба и конкуренция. Каждый клуб борется, и я хочу, чтобы мы узнали победителя в последнем туре и чтобы им обязательно был наш «Шахтер».

ФК Шахтер Донецк

– Вы расстроились, что не забили в ворота, но забили в кольцо?
– Нет, это просто соревнование. Но вам понравилось, как я бил? Это из детства. Мой самый любимый урок был прогуливание, а когда мы прогуливали, мы играли в футбол. И когда я играл в футбол, мы били по воротам.

– Возможно, мы вас теперь увидим на тренировках «Шахтера» с мастер-классом?
– Такие игроки моей команде не нужны ни сегодня, ни вчера, и завтра не понадобятся, потому что так мы будем бороться знаете за что? Где-нибудь… Я хотел сказать какую-то лигу, но и то бы переборщил. Где-нибудь улица на улицу, как раньше мы играли. Я говорил о том, что всегда мечтал стать футболистом. Футболистом не стал, но стал президентом клуба, и горжусь этим своим решением. Делаю все для того, чтобы наш клуб составлял конкуренцию в Украине и Европе, побеждал как в Украине, так и в Европе.

– Ваши общие впечатления от сегодняшней поездки? Что ощущаете?
– А вы посмотрите, пожалуйста, если я пытался бросить в кольцо, чего я давно не делал, ударить по мячу… Мне кажется, это состояние души. Я очень рад, что сегодня нахожусь в Мариуполе. У меня сразу положительные эмоции. Когда я бросал, думал, чтобы не потянуть мышцы, а когда бил по мячу, думал, чтобы у меня и ноги в порядке остались. Очень хорошо, спасибо. Очень теплый, гостеприимный город, и я очень рад, что сегодня я здесь вместе с мариупольцами.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 16.02.2022 17:22
    +3
    Акционер компании SCM Ринат Ахметов посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где обратился к работникам предприятия «Азовсталь» и жителям города.

    Дорогие друзья!
    Мне очень приятно в этот день быть рядом с вами, в городе Мариуполе.
    Прежде всего, мне бы хотелось сказать вам огромное-огромное спасибо!
    Спасибо за ваш труд!
    Спасибо за вашу ответственность!
    А самое главное - спасибо вам за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране!
    Спасибо вам!
    Почему я здесь, именно сегодня, 16 февраля?
    Сегодня весь мир за нас переживает.
    Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно.
    Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу.
    У нас с вами ОДНА ЦЕЛЬ - сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина.
    А САМОЕ ГЛАВНОЕ - счастливые люди, счастливые украинцы.
    Моя формула успеха состоит из трёх составляющих - любить, верить и знать.
    Мы любим Мариуполь, мы любим Украину.
    Мы верим в Мариуполь, мы верим в Украину.
    И я знаю точно, что вместе мы добьёмся огромных успехов.
    Мы продолжим работать, мы продолжим строить и мы продолжим инвестировать.
    В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство.
    Мы построим университет.
    Мы сделаем всё, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольцев была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь.
    Мы сегодня в 120 км от моего родного Донецка. Я не был в своем родном, любимом городе 8 лет.
    У меня есть мечта. Чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги Чемпионов.
    Чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками.
    Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине.
    Спасибо вам и будьте счастливы!
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 16.02.2022 17:23
    +1
    Ivan Vismutenko, 16.02.2022 17:22
    Акционер компании SCM Ринат Ахметов посетил с рабочей поездкой Мариуполь, где обратился к работникам предприятия «Азовсталь» и жителям города.

    Дорогие друзья!
    Мне очень приятно в этот день быть рядом с вами, в городе Мариуполе.
    Прежде всего, мне бы хотелось сказать вам огромное-огромное спасибо!
    Спасибо за ваш труд!
    Спасибо за вашу ответственность!
    А самое главное - спасибо вам за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране!
    Спасибо вам!
    Почему я здесь, именно сегодня, 16 февраля?
    Сегодня весь мир за нас переживает.
    Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно.
    Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу.
    У нас с вами ОДНА ЦЕЛЬ - сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина.
    А САМОЕ ГЛАВНОЕ - счастливые люди, счастливые украинцы.
    Моя формула успеха состоит из трёх составляющих - любить, верить и знать.
    Мы любим Мариуполь, мы любим Украину.
    Мы верим в Мариуполь, мы верим в Украину.
    И я знаю точно, что вместе мы добьёмся огромных успехов.
    Мы продолжим работать, мы продолжим строить и мы продолжим инвестировать.
    В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство.
    Мы построим университет.
    Мы сделаем всё, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольцев была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь.
    Мы сегодня в 120 км от моего родного Донецка. Я не был в своем родном, любимом городе 8 лет.
    У меня есть мечта. Чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги Чемпионов.
    Чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками.
    Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине.
    Спасибо вам и будьте счастливы!
    Интересно какие предприятия посетили Порошенко, Коломойский, Пинчук, Фирташ, Суркис... в такой День.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 16.02.2022 17:30
    0
    шото не видно в составе на сборах ШД
    Марлона за 12 лям?
    Ссылка
    online
    Pavel_i_CO, 16.02.2022 17:28
    0
    Ёкарный Бабай, 16.02.2022 17:17
    Ахметов, Новинский.. Сцыкуны вернулись
    Ссыкуны не вернулись, а прилетели на денёк, засветиться перед камерами. Кстати, журналюг к ним допустили только "правильных", что бы неудобных вопросов не было
    Ссылка
    online
    turist86, 16.02.2022 17:25 (изменен)
    0
    А чого не запитали, де і від кого ховався 8 років?
    Ссылка
    online
    Alexander Киев, 16.02.2022 17:26
    -1
    Найкращий президент, найкращого футбольного клуба України
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 16.02.2022 17:17
    -1
    Ахметов, Новинский.. Сцыкуны вернулись
    Ссылка
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