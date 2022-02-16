ВИДЕО. Фальсификация дела о ДТП. Шевченко не тренер? Луческу и Динамо

Футбольные новости от ютуб-канала «Записки українського болєльщика»

  • 16.02.2022 17:19
  • 1212 просмотров
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ВИДЕО. Фальсификация дела о ДТП. Шевченко не тренер? Луческу и Динамо
© Sport.ua

Свеженький выпуск футбольных (и не только) новостей! Как пытаются подделать дело о ДТП с кортежем Ярославского? Чем недоволен Луческу в «Динамо»? Как такое невозможно: почему «Шахтер» проиграл «Мариуполю»?

Как изменится футбольная жизнь во время войны? И почему какой-то поляк считает, что Шевченко не тренировал сборную Украины, но тренировал «Дженоа»? Все, что вы могли пропустить из мира украинского футбола – здесь!

Источник — Sport.ua

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