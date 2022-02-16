Соболева не смогла доиграть матч на турнире в Турции

Анастасия снялась в третьем сете матча против Ван Яфань

  • 16.02.2022 15:17
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Соболева не смогла доиграть матч на турнире в Турции
© ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завершила борьбу в рамках 25-тысячника в Анталье.
 
В первом круге основы украинка, преодолевшая сито квалификации, не смогла доиграть матч против Ван Яфань.
 
Анталья. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:1, 1:6, 0:1 (отказ)

Источник — Sport.ua

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