Соболева не смогла доиграть матч на турнире в Турции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завершила борьбу в рамках 25-тысячника в Анталье.
В первом круге основы украинка, преодолевшая сито квалификации, не смогла доиграть матч против Ван Яфань.
Анталья. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:1, 1:6, 0:1 (отказ)
Источник — Sport.ua
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