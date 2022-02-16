Вернутся все. Легионеры Ворсклы прилетят в Украину в полном составе

Напряженная обстановка у границ Украины в последние недели стала одной из главных тем мировых СМИ. Многие европейские посольства эвакуируют своих сотрудников и рекомендуют своим гражданам побеспокоиться о своей безопасности.

В полтавской «Ворскле», которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, более десяти легионеров. Иностранные футболисты работают в обычном режиме, и с каждым из них по этой теме проводится соответствующая работа.

«Ворскла» — единая семья, в которой к любому ее представителю — будь то украинец или обладатель паспорта другого государства — относятся одинаково. В клубе стараются делать все для того, чтобы у каждого из членов нашей семьи не было каких-либо проблем, в том числе и по части безопасности. Если бы существовала какая-либо реальная угроза, то поверьте, что в «Ворскле» оперативно были бы приняты необходимые меры. Пока никаких поводов для беспокойства нет», — заявили в клубе.

Нынешний иностранный легион «Ворсклы» состоит из футболистов разных национальностей. В ее штате значатся двое хорватов, Давид Пуцлин и Иван Пешич, люксембуржцы Оливье и Венсан Тилль, малиец Ибрахим Кане, ганец Наджееб Якубу, эстонец Йонас Тамм, бразилец Лукас Ранжел, танзаниец Йохана Мкомола, ивуариец Салия Конате, испанец Амилькар Коджови и двое новичков — северомакедонец Джоко Зайков и эстонец Богдан Ващук.