Львов сократит турецкий сбор

15 февраля «Львов» провел сразу два спарринга: утром обменялся голами с датским «Вендсюсселем» (1:1), а вечером разошелся миром с «Тураном» из Казахстана (0:0).

Львовяне решили сократить пребывание на зарубежном этапе подготовки. Из Турции они вернутся домой 16 февраля, хотя планировали 17 февраля. Это вызвано желанием тренерского штаба предоставить подопечным больше времени для отдыха и восстановления перед возобновлением соперничества в весенней части чемпионата УПЛ.

Несмотря на плотный график тренировок и спаррингов, травмированных среди львовян нет.

В 19-м туре чемпионата УПЛ «Львов» сыграет 26 февраля в гостях с «Александрией».