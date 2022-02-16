Бернарду СИЛВА: «Спортинг? Дело еще не закончено»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (победа 5:0):

«Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа - за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе. Приезжать сюда на такие важные матчи - это всегда дополнительная мотивация. Но дело еще не закончено - впереди ответная игра в Манчестере».