Бернарду СИЛВА: «Спортинг? Дело еще не закончено»

Хавбек «Манчестер Сити» - о матче 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 16.02.2022 09:25
  • 296 просмотров
  • 2 комментария
Бернарду СИЛВА: «Спортинг? Дело еще не закончено»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (победа 5:0):

«Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа - за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе. Приезжать сюда на такие важные матчи - это всегда дополнительная мотивация. Но дело еще не закончено - впереди ответная игра в Манчестере».

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vladimirpa12, 16.02.2022 09:29
    0
    Зачем же так маму огорчать?
    Ссылка
    vladimirpa12, 16.02.2022 09:28
    0
    Он на них зуб имеет? Зачем бить лежачего?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности