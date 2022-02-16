Шериф – Брага. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Шериф» – «Брага».

«Брага» в феврале сыграла два матча чемпионата Португалии. После поражения от «Гимарайнша» (1:2) коллектив из Браги со счетом 2:1 выиграл в матче с «Пасуш де Феррейра» (2:1).

В групповом раунде Лиги Европы португальцы стали вторыми в группе F, уступив первое место «Црвене Звезде», но опередив «Мидтьюлланн» и «Лудогорец». «Шериф» в рамках Лиги чемпионов стал третьим в своем квартете, где также играли «Шахтер», «Реал» и «Интер».

Я поставлю на то, что «Брага» не проиграет. Игровой тонус португальской команды все равно лучше, чем у «Шерифа». У команды из Тирасполя все-таки большой перерыв был без официальных матчей. Я думаю, «Шерифу» сложно будет в поединке с «Брагой». Ставлю, что португальцы не проиграют в первом матче», - сказал Бартулович.

Матч «Шериф» – «Брага» состоится 17 февраля. Начало встречи в 19:45.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».