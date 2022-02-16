Олег ГУСЕВ: «Вся борьба с Шахтером еще впереди»

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев поделился ожиданиями от второй половины сезона:

«Конечно, после того, как мы стали чемпионами, второе место — это совсем не то, на что мы надеялись и рассчитывали перед началом сезона. Но вся борьба с «Шахтером» еще впереди.

Сейчас настраиваемся на эту борьбу, стремимся подготовиться так, чтобы во второй половине чемпионата Украины исправить ситуацию. Радует, что ребята работают с энергией, хотят зарядиться перед возобновлением сезоне.

Большое количество спаррингов? Думаю, для самих футболистов лучше играть, чем тренироваться. На втором и третьем сборе было так, что мы только прилетели, и в тот же день — уже матч. Впрочем, над тактикой мы работали с первых дней сборов. Да, поначалу уделяли внимание физической подготовке, но очень скоро стали готовиться через матчи, через работу с мячом».