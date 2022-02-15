Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.
Во втором круге украинка встретится против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи Остапенко – Свёнтек, ориентировочное время начала поединка в 13:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила чешка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№38 WTA) или Варвары Гарчевой (№80 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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