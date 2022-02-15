Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) продолжит выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.



Во втором круге украинка встретится с Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 12:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой играли дважды, счет равный.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Кудерметовой (№31 WTA) или Гарбинье Мугурусы (№7 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА