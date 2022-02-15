Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок в Дубае на 16 февраля

16 февраля украинские теннисистки продолжат выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
В среду на корты выйдут четыре представительницы Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Центральный корт (первый запуск, 12:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 10) – Жиль Тайхман (Швейцария)
Корт №1 (второй запуск, 13:30 по Киеву*)
Даяна Ястремская (Украина, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2)
Корт №3 (второй запуск, 13:30 по Киеву*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Иден Силва / Кимберли Циммерманн (Великобритания / Бельгия)
Корт №3 (третий запуск, 15:00 по Киеву*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия, 2)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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или что? Просто, в статье ещё говорится про Ястремскую, сестёр Киченок. На Элина украинский теннис закончился?
или что? Просто, в статье ещё говорится про Ястремскую, сестёр Киченок. На Элина украинский теннис закончился?
или что? Просто, в статье ещё говорится про Ястремскую, сестёр Киченок. На Элина украинский теннис закончился?
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