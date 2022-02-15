Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок в Дубае на 16 февраля

В среду на корты выйдут четыре представительницы Украины

  • 15.02.2022 20:55
  • 618 просмотров
  • 4 комментария
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок в Дубае на 16 февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 февраля украинские теннисистки продолжат выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
В среду на корты выйдут четыре представительницы Украины.
 
Расписание матчей с участием украинок
 
Центральный корт (первый запуск, 12:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 10) – Жиль Тайхман (Швейцария)
 
Корт №1 (второй запуск, 13:30 по Киеву*)
Даяна Ястремская (Украина, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2)
 
Корт №3 (второй запуск, 13:30 по Киеву*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Иден Силва / Кимберли Циммерманн (Великобритания / Бельгия)
 
Корт №3 (третий запуск, 15:00 по Киеву*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия, 2)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet, 15.02.2022 21:13
    +2
    Fdail, 15.02.2022 21:11
    Это какая-то рубрика : "Когда играет Свитолина?"
    или что? Просто, в статье ещё говорится про Ястремскую, сестёр Киченок. На Элина украинский теннис закончился?
    да-да, заголовок звучит как "Свитолина и какие-то малоизвестные девочки"
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    online
    Fdail, 15.02.2022 21:11
    +2
    Это какая-то рубрика : "Когда играет Свитолина?"
    или что? Просто, в статье ещё говорится про Ястремскую, сестёр Киченок. На Элина украинский теннис закончился?
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    Spectra, 15.02.2022 21:01 (изменен)
    +2
    Не дают сыграть на центральном корте Даяне, но ладно хоть Элину поставили. Ждём реванша, а от Даяны ничего ждать не надо, она уже хорошо провела этот турнир, теперь может играть в свое удовольствие
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    Spectra, 15.02.2022 21:15 (изменен)
    +1
    Fdail, 15.02.2022 21:11
    Это какая-то рубрика : "Когда играет Свитолина?"
    или что? Просто, в статье ещё говорится про Ястремскую, сестёр Киченок. На Элина украинский теннис закончился?
    Тупо как-то у Sport.ua всегда были такие заголовки. Не будет Элины, будет Марта и так далее.
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