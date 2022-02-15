Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок в Дубае на 16 февраля

16 февраля украинские теннисистки продолжат выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.



В среду на корты выйдут четыре представительницы Украины.



Расписание матчей с участием украинок



Центральный корт (первый запуск, 12:00 по Киеву)

Элина Свитолина (Украина, 10) – Жиль Тайхман (Швейцария)



Корт №1 (второй запуск, 13:30 по Киеву*)

Даяна Ястремская (Украина, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2)



Корт №3 (второй запуск, 13:30 по Киеву*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Иден Силва / Кимберли Циммерманн (Великобритания / Бельгия)



Корт №3 (третий запуск, 15:00 по Киеву*)

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия, 2)

*ориентировочное время

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