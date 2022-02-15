Лунин в запасе. Известны стартовые составы ПСЖ и Реала на матч ЛЧ

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени

  • 15.02.2022 20:46
  • 1535 просмотров
  • 4 комментария
Лунин в запасе. Известны стартовые составы ПСЖ и Реала на матч ЛЧ
© ФК ПСЖ

Во вторник, 15-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

ПСЖ: Доннарумма, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Мендеш, Данилу, Вератти, Передес, Ди Мария, Мбаппе, Месси

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Карвахаль, Модрич, Кроос, Каземиро, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
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    online
    Alex86 1, 15.02.2022 22:06
    0
    Віталій Ткачук, 15.02.2022 21:58
    Сьогодні такий суперник, що Лунін навіть теоретично не вийшов би. Постав себе на місце Карло, точно Луніна не випустив б.
    Ну так коню понятно, в том то и беда его. Ведь даже в кубке ничего особо не значущем, как пошли поздние стадии и более серьезный соперник так его тут же слили не см на нормальную игровую форму, а где ему еще шанс сыграть? По сути ни где, они или должны были в ЛЧ обеспечить с ходу выход из группы и чемпионство взять за много туров, а это все в теории и говорить не о чем, а на практике имеем его красноречивую жуткую стат-ку выступлений за Реал
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    Віталій Ткачук, 15.02.2022 21:58
    0
    Alex86 1, 15.02.2022 21:38
    Скорее всего он и сам уже не верит в попадание где-то в старт
    Сьогодні такий суперник, що Лунін навіть теоретично не вийшов би. Постав себе на місце Карло, точно Луніна не випустив б.
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 15.02.2022 21:38
    0
    Igor Krasnenko, 15.02.2022 21:36
    Лунін у запасі . Хтось надіявся що його поставлять в основу??
    Не розумію навіщо таке писати в заголовку , коли реал грає важливий матч
    Його в кубкі із аутсайдером ледь наважилися поставити
    Скорее всего он и сам уже не верит в попадание где-то в старт
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    online
    Igor Krasnenko, 15.02.2022 21:36
    0
    Лунін у запасі . Хтось надіявся що його поставлять в основу??
    Не розумію навіщо таке писати в заголовку , коли реал грає важливий матч
    Його в кубкі із аутсайдером ледь наважилися поставити
    Ссылка
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