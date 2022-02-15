Лунин в запасе. Известны стартовые составы ПСЖ и Реала на матч ЛЧ

Во вторник, 15-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы:
ПСЖ: Доннарумма, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Мендеш, Данилу, Вератти, Передес, Ди Мария, Мбаппе, Месси
«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Карвахаль, Модрич, Кроос, Каземиро, Асенсио, Винисиус, Бензема.
Источник — Sport.ua
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Не розумію навіщо таке писати в заголовку , коли реал грає важливий матч
Його в кубкі із аутсайдером ледь наважилися поставити
Не розумію навіщо таке писати в заголовку , коли реал грає важливий матч
Його в кубкі із аутсайдером ледь наважилися поставити
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