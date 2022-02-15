Сачко не сумел остановить лидера посева на турнире в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№234 ATP) неудачно стартовал на челленджере в Италии.
В матче первого круга украинец проиграл лидеру посева Кентену Алису из Франции (№137 ATP).
Форли. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Кентен Алис (Франция) – 1:6, 6:7(3)
Виталий продолжит борьбу на турнире в парном разряде в дуэте с Марко Бортолотти из Италии.
Источник — Sport.ua
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