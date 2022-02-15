Интер – Ливерпуль. На что поставить в 1/8 Лиги Чемпионов?

Лига Чемпионов наконец-то вернулась. И во вторник в главном матче дня «Интер» встретится с «Ливерпулем». Победитель Лиги Чемпионов 2019 года против триумфатора 2010. Кто окажется сильнее?

Коэффициенты Favbet: 3.6 – 3.6 – 2.1

Выход в четвертьфинал:

Интер – 3.9

Ливерпуль – 1.3

Победа в Лиге Чемпионов:

Интер – 45

Ливерпуль – 5.8

«Интер» в своей группе стал вторым после «Реала», и по большому счету не показал ничего выдающегося – для выхода в плей-офф хватило и двух побед над «Шерифом». А вот «Ливерпуль» в великолепном стиле выиграл свой квартет и обошел «Атлетико», «Милан» и «Порту». «Мерсисайдцы» выиграли все 6 матчей у таких непростых соперников с разницей голов 17:6. Команда Юргена Клоппа выигрывала Лигу Чемпионов 3 года назад и с тех пор точно не стала слабее. Неудивительно, что в этой паре Favbet отдает большой перевес именно «Ливерпулю». На проход английского клуба коэффициент 1.3, на миланцев – 3.9. В процентном соотношении это примерно 75% на 25%

Но это если говорить о выходе в четвертьфинал. А в домашнем матче «Интер» просто обязан дать бой и постараться, как минимум не проиграть. «Интер» лидирует в чемпионате Италии, а на выходных сыграл вничью 1:1 со своим прямым конкурентом «Наполи». Эта ничья позволила команде Индзаги сохранить первое место, но последние матчи «Интера» не очень впечатляют (не забываем про поражение от «Милана» в дерби)

«Ливерпуль» идет на втором месте в Премьер-Лиге, но в целом выглядит очень уверенно. В этом сезоне в 37 матчах во всех турнирах команда Юргена Клоппа проиграла всего дважды («Вест Хэму» и «Лестеру»). А на данный момент победная серия «Ливерпуля» составляет 6 матчей. И это при том, что практически весь январь «мерсисайдцам» приходилось играть без Салаха и Мане, которые выступали на Кубке Африки (и даже сошлись в финале)

А потому склоняемся в пользу «Ливерпуля». Конечно, можно поставить на чистую победу «красных», но еще надежнее выглядит ставка на «мерсисайдцев» с форой (0). Ибо ничью исключать также не стоит, такой исход вполне устроит Юргена Клоппа и позволит с оптимизмом смотреть на ответный матч дома. Остановиться на более надежном варианте или на более рискованном – решать только вам

Рискованный прогноз от Favbet: победа Ливерпуля – 2.1

Надежный прогноз от Favbet: Ливерпуль с форой (0) – 1.5