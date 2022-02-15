Задай вопрос Александру Головко!

Экс-тренер молодежной сборной Украины станет новым гостем проекта Sport.ua «В Десятку»

  • 15.02.2022 19:04
  • 219 просмотров
  • 2 комментария
Задай вопрос Александру Головко!
© УАФ. Александр Головко

Видеопроект Sport.ua «В Десятку» представляет новый эпизод. Его героем станет бывший футболист ФК «Динамо» Киев и экс-главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Александр Головко.

Согласно формату проекта, гость получает 10 вопросов: по пять от редакции и читателей сайта Sport.ua. Свои вопросы Александру Головко вы можете оставлять в комментариях под этой новостью.

Мы выберем 5 лучших и озвучим гостю.

Ранее гостями проекта «В Десятку» были футболисты Владислав Ващук, Андрей Воробей и Николай Морозюк, боец ММА Игорь Потеря и бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна.

Станислав ГОРУНА: «Сексу ничто не помеха. Но на Олимпиаде было не с кем»
Читайте также
Станислав ГОРУНА: «Сексу ничто не помеха. Но на Олимпиаде было не с кем»

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Іваник, 15.02.2022 20:11
    0
    Что такое пресинг? Можете думать думайте
    Ссылка
    alefteev77, 15.02.2022 19:23
    0
    Правда ли, что в Украине существует практика получения откатов тренерами футбольных команд при трансферах игроков как в Украине, так и при зарубежных трансферах? Получал ли откаты Головко?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности