Задай вопрос Александру Головко!

Видеопроект Sport.ua «В Десятку» представляет новый эпизод. Его героем станет бывший футболист ФК «Динамо» Киев и экс-главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Александр Головко.

Согласно формату проекта, гость получает 10 вопросов: по пять от редакции и читателей сайта Sport.ua. Свои вопросы Александру Головко вы можете оставлять в комментариях под этой новостью.

Мы выберем 5 лучших и озвучим гостю.

Ранее гостями проекта «В Десятку» были футболисты Владислав Ващук, Андрей Воробей и Николай Морозюк, боец ММА Игорь Потеря и бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна.