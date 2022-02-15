Задай вопрос Александру Головко!

Видеопроект Sport.ua «В Десятку» представляет новый эпизод. Его героем станет бывший футболист ФК «Динамо» Киев и экс-главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Александр Головко.
Согласно формату проекта, гость получает 10 вопросов: по пять от редакции и читателей сайта Sport.ua. Свои вопросы Александру Головко вы можете оставлять в комментариях под этой новостью.
Мы выберем 5 лучших и озвучим гостю.
Ранее гостями проекта «В Десятку» были футболисты Владислав Ващук, Андрей Воробей и Николай Морозюк, боец ММА Игорь Потеря и бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна.
Источник — Sport.ua
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