Замена соперника. Вместо Атырау Металлист сыграет с боснийцами

В среду, 16 февраля, «желто-синие» проведут два контрольных матча в рамках третьего турецкого сбора.
В 10:00 по Киеву, как и планировалось, «Металлист» встретится с «Шукурой» из Кобулети. По итогам сезона 2021 года команда покинула элитный грузинский дивизион и теперь будет стараться как можно скорее туда вернуться.
Поединок «Металлист» — «Шукура» пройдет в Белеке на поле гостиницы Kaya Belek Hotel 5*, в которой расквартировалась делегация из Харькова.
В 15:00 «Металлист» планировал сыграть с представителем Премьер-лиги Казахстана «Атырау». Однако из-за большого количества травмированных футболистов казахстанская сторона сообщила об отказе от спарринга.
В экстренном порядке пришлось искать замену. Ею станет команда «Ступчаница» (ударение на второй слог) из города Олово, лидер одной из групп третьего по силе дивизиона Боснии и Герцеговины. Место проведения матча уточняется.
Источник — ФК Металлист
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