Юрий ГУРА: «Нужно сыграть эту игру и готовиться к чемпионату»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о предстоящем спарринге команды против казахстанского «Аксу», который станет для нее последним на зимнем сборе, а также рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Сейчас главное — отыграть последний спарринг, состав будет приближенным к основному. Нужно сыграть эту игру и готовиться к чемпионату.

Костышин и Копына получили повреждения. Юра неудачно приземлился на газон и повредил плечо, Денис тоже упал на плечо, у него что-то с ключицей. Пока неизвестно, когда можно ожидать их возвращения, они сейчас в Киеве. Знаю, что Копыне сделали операцию, но больше ничего сказать не могу, — объяснил Гура.

Заключительный контрольный матч Александрии с «Аксу» состоится в четверг, 17 февраля.