Шахтер – Мариуполь. Стартовые составы команд

Во вторник, 15 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Бондарь, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Нерес – Мораес.
Запасные: Пузанков, Пятов, Витао, Конопля, Винисиус, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Судаков.
«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев, Быков, Чоботенко, Меличенко – Чех, Гулько – Топалов, Мишнев, Кащук – Кулаков.
Запасные: Турбаевский, Стасюк, Холод, Удод, Козик, Очеретько, Шостак, Хромей, Петерман, Свитюха, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.
Источник — Sport.ua
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