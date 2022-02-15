Шахтер – Мариуполь. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на спарринг

  • 15.02.2022 15:50
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Шахтер – Мариуполь. Стартовые составы команд
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 15 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Бондарь, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Нерес – Мораес.

Запасные: Пузанков, Пятов, Витао, Конопля, Винисиус, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Судаков.

«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев, Быков, Чоботенко, Меличенко – Чех, Гулько – Топалов, Мишнев, Кащук – Кулаков.

Запасные: Турбаевский, Стасюк, Холод, Удод, Козик, Очеретько, Шостак, Хромей, Петерман, Свитюха, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.

Источник — Sport.ua

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