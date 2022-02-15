Тренер Спортинга: «Гвардиола — лучший тренер в современном футболе»

Рубен Аморим восхищается наставником «Манчестер Сити»

  • 15.02.2022 15:13
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Тренер Спортинга: «Гвардиола — лучший тренер в современном футболе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Гвардиола — лучший тренер в современном футболе, а «Манчестер Сити» добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд. Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп — образец для всех коллег.

Мы можем и изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры «Сити», мы поняли, что не сможем закрыть все свободное пространство - слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем.

Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что все возможно», — считает Аморим.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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