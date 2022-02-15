Сергей ПАЛКИН: «Новости читаем, но сохраняем спокойствие»

Сергей Палкин заверил, что «Шахтер» готовится к возобновлению чемпионата в обычном режиме.

«Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов. Предстоит еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с «Металлистом 1925» в Святошино».

«Я буду в Киеве уже в пятницу, 18-го, а команда и тренерский штаб днем позднее – 19 февраля».

«Насколько мне известно, Ринат Леонидович будет еще раньше – 16 февраля у него запланирована рабочая поездка в Мариуполь. Поэтому хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в обычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата», - сказал Палкин.

Напомним, что первый весенний тур УПЛ состоится 25-28 февраля.