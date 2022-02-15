Сергей ПАЛКИН: «Новости читаем, но сохраняем спокойствие»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал, о том, когда команда вернется в Украину

  • 15.02.2022 13:37
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  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Новости читаем, но сохраняем спокойствие»
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Сергей Палкин заверил, что «Шахтер» готовится к возобновлению чемпионата в обычном режиме.

«Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов. Предстоит еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с «Металлистом 1925» в Святошино».

«Я буду в Киеве уже в пятницу, 18-го, а команда и тренерский штаб днем позднее – 19 февраля».

«Насколько мне известно, Ринат Леонидович будет еще раньше – 16 февраля у него запланирована рабочая поездка в Мариуполь. Поэтому хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в обычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата», - сказал Палкин.

Напомним, что первый весенний тур УПЛ состоится 25-28 февраля.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ретро Футбол, 15.02.2022 14:01
    -1
    Там про команды только с пальмы недавно сняли. Врядли они читать умеют.
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