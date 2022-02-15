Денис АНТЮХ: «Луческу сказал – ненормально, что мы на втором месте»

Хавбек «Динамо» высказался о подготовке ко второй части сезона

  • 15.02.2022 12:16
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  • 5 комментариев
Денис АНТЮХ: «Луческу сказал – ненормально, что мы на втором месте»
© ФК Динамо Киев

Молодой полузащитник «Динамо» Денис Антюх рассказал о тренировочном сборе команды в Турции, а также поделился ожиданиями от второй части сезона УПЛ.

– На соперников мы не смотрим, в каждой игре стараемся делать все то, что говорит тренер. В каждой игре стараемся выполнять все его требования, независимо от команды, с которой играем. На мой взгляд, у нас неплохо получалось комбинировать в атаке. Но только тренер может делать выводы, он всегда говорит на разборах матчей, что мы делали правильно, а что – нет.

Обычно после матчей мы на теоретических занятиях в зале просматриваем видеозаписи, разбираем наши действия, тренер указывает на ошибки. На сборах подробные разборы проводятся не после каждого матча, бывает, что тренер указывает на определенные моменты непосредственно перед тренировкой. А во время сезона, естественно, разборы проводятся после каждого официального матча.

Луческу после игры говорит и мне, что ему понравилось, а что нет, в какой ситуации я сыграл правильно, а в какой лучше было сыграть иначе. Тренеру всегда есть, за что похвалить каждого, а за что поругать.

– На твоей позиции в команде наблюдается сильная конкуренция. Как ты оценишь свой прогресс за эти полгода в «Динамо»? Выдерживаешь конкуренцию?
– Всем известно, что «Динамо» - это великий клуб, бренд всей страны, и здесь конкуренция на всех позициях, начиная от вратаря до центрального нападающего. Я стараюсь выжимать свой максимум как на тренировках, так и во время матчей, показывать свою лучшую игру. Всегда кто лучше готов, тот и играет.

– «Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте. Это как-то обсуждалось в команде – чего не хватило, в чем недотянули?
– Мистер сразу сказал, что это ненормально, что мы завершили осеннюю часть на втором месте. Мы всегда хотим выигрывать и всегда быть на первом месте. Теперь это нужно будет исправлять. Сейчас все силы уйдут на чемпионат.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Krasvchik, 15.02.2022 12:46
    +2
    ШАХТЕР БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ
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    online
    ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ, 15.02.2022 12:45 (изменен)
    +2
    2 место очень любит динамо Кипр
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    potemkin78, 15.02.2022 12:25
    -2
    скорость - хорошая, открывается то же хорошо, но млин когда получает мяч понятия не имеет что с ним делать, ни паса ни прострела, жах
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    Funnycat--, 15.02.2022 12:38
    -3
    Это правильно , и ненормально то , что уже в первом круге шахтёр так нагло тянут судьи при этом топя его соперников !!!
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    LFC, 15.02.2022 12:32
    -3
    "Всем известно, что «Динамо» - это великий клуб, бренд всей страны, и здесь конкуренция на всех позициях, начиная от вратаря до центрального нападающего. Я стараюсь выжимать свой максимум как на тренировках, так и во время матчей, показывать свою лучшую игру. Всегда кто лучше готов, тот и играет."

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