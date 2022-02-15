Денис АНТЮХ: «Луческу сказал – ненормально, что мы на втором месте»

Молодой полузащитник «Динамо» Денис Антюх рассказал о тренировочном сборе команды в Турции, а также поделился ожиданиями от второй части сезона УПЛ.

– На соперников мы не смотрим, в каждой игре стараемся делать все то, что говорит тренер. В каждой игре стараемся выполнять все его требования, независимо от команды, с которой играем. На мой взгляд, у нас неплохо получалось комбинировать в атаке. Но только тренер может делать выводы, он всегда говорит на разборах матчей, что мы делали правильно, а что – нет.

Обычно после матчей мы на теоретических занятиях в зале просматриваем видеозаписи, разбираем наши действия, тренер указывает на ошибки. На сборах подробные разборы проводятся не после каждого матча, бывает, что тренер указывает на определенные моменты непосредственно перед тренировкой. А во время сезона, естественно, разборы проводятся после каждого официального матча.

Луческу после игры говорит и мне, что ему понравилось, а что нет, в какой ситуации я сыграл правильно, а в какой лучше было сыграть иначе. Тренеру всегда есть, за что похвалить каждого, а за что поругать.

– На твоей позиции в команде наблюдается сильная конкуренция. Как ты оценишь свой прогресс за эти полгода в «Динамо»? Выдерживаешь конкуренцию?

– Всем известно, что «Динамо» - это великий клуб, бренд всей страны, и здесь конкуренция на всех позициях, начиная от вратаря до центрального нападающего. Я стараюсь выжимать свой максимум как на тренировках, так и во время матчей, показывать свою лучшую игру. Всегда кто лучше готов, тот и играет.

– «Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте. Это как-то обсуждалось в команде – чего не хватило, в чем недотянули?

– Мистер сразу сказал, что это ненормально, что мы завершили осеннюю часть на втором месте. Мы всегда хотим выигрывать и всегда быть на первом месте. Теперь это нужно будет исправлять. Сейчас все силы уйдут на чемпионат.