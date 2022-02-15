Збигнев БОНЕК: «Шевченко был худшим вариантом для сборной Польши»

Легенда польского футбола и экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек признался, что он не поддерживал идея приглашения в сборную Андрея Шевченко:

«К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. На мой взгляд, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после совершенно неудачного завершения своего пути со сборной Украины. Хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную тренировал Мауро Тассотти.

Кроме того, в «Дженоа» он проиграл 7 из 10 матчей. И такой слегка «побежденный» тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России?

После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер. Не знаю, насколько продвинулись в приглашении Шевченко, но правда в том, что он даже не просил «Дженоа» расторгнуть с ним контракт. Я думаю, что обе стороны могли бы договориться о деньгах, но этого даже не было».