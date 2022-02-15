Збигнев БОНЕК: «Шевченко был худшим вариантом для сборной Польши»

Легендарный поляк не в восторге от Андрея Шевченко

  • 15.02.2022 08:51
  • 1175 просмотров
  • 4 комментария
Збигнев БОНЕК: «Шевченко был худшим вариантом для сборной Польши»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда польского футбола и экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек признался, что он не поддерживал идея приглашения в сборную Андрея Шевченко:

«К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. На мой взгляд, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после совершенно неудачного завершения своего пути со сборной Украины. Хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную тренировал Мауро Тассотти.

Кроме того, в «Дженоа» он проиграл 7 из 10 матчей. И такой слегка «побежденный» тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России?

После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер. Не знаю, насколько продвинулись в приглашении Шевченко, но правда в том, что он даже не просил «Дженоа» расторгнуть с ним контракт. Я думаю, что обе стороны могли бы договориться о деньгах, но этого даже не было».

Источник — Polsat Sport

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник, 15.02.2022 09:36
    +2
    Ну да.
    Шева это красивая обложка.
    А мозгом были макароны
    Ссылка
    maverik, 15.02.2022 09:30
    +2
    Похоже только Андрюша верит в свой тренерский гений....
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    online
    Сергей Горбачев, 15.02.2022 09:19
    +2
    А ведь прав поляк на все 100%...
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    maverik, 15.02.2022 09:29
    +1
    Збигнев ты не один !!! )))
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