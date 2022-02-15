Ювентус продлит контракт с Куадрадо

Защитник останется в клубе еще на год

  • 15.02.2022 06:41
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Ювентус продлит контракт с Куадрадо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо

Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо продлит контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт истекает в конце сезона. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на год. Зарплата составит 5 миллионов евро в год.

Куадрадо выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего колумбийца 5 голов в 30 матчах за туринский клуб во всех турнирах.

Источник — твиттер Николо Скиры

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