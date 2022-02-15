Александр КУЧЕР: «Будем наигрывать состав на важный для нас матч»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о целях команды на заключительный учебно-тренировочный сбор в Турции перед стартом второй части сезона.
– Прежде всего, на этом сборе хотим наиграть состав матч 1/4 финала Кубка Украины с Зарей. Будем готовиться больше тактически. Базис физической подготовленности уже был заложен ранее.
– У вас много новичков. Насколько вы уже сами определились с основной обоймой игроков?
– Будем пробовать разные вариации и в этом процессе найдем оптимальное сочетание футболистов, - сказал Кучер.
Источник — Футбол 1/2/3
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