Александр КУЧЕР: «Будем наигрывать состав на важный для нас матч»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о целях команды на заключительный учебно-тренировочный сбор в Турции перед стартом второй части сезона.

– Прежде всего, на этом сборе хотим наиграть состав матч 1/4 финала Кубка Украины с Зарей. Будем готовиться больше тактически. Базис физической подготовленности уже был заложен ранее.

– У вас много новичков. Насколько вы уже сами определились с основной обоймой игроков?

– Будем пробовать разные вариации и в этом процессе найдем оптимальное сочетание футболистов, - сказал Кучер.