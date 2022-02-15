Александр КУЧЕР: «Будем наигрывать состав на важный для нас матч»

Наставник «Металлиста» поделился планами на последний сбор

  • 15.02.2022 02:39
  • 54 просмотра
  • 0 комментариев
Александр КУЧЕР: «Будем наигрывать состав на важный для нас матч»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о целях команды на заключительный учебно-тренировочный сбор в Турции перед стартом второй части сезона.

– Прежде всего, на этом сборе хотим наиграть состав матч 1/4 финала Кубка Украины с Зарей. Будем готовиться больше тактически. Базис физической подготовленности уже был заложен ранее. 

– У вас много новичков. Насколько вы уже сами определились с основной обоймой игроков?
– Будем пробовать разные вариации и в этом процессе найдем оптимальное сочетание футболистов, - сказал Кучер.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности