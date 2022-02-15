Калинина преодолела отметку в 1 миллион долларов призовых

Согласно актуальной статистике Женской теннисной ассоциации, Ангелина Калинина преодолела отметку в $1 миллион призовых. На счету украинки около $1,01 миллиона, которые она заработала на соревнованиях.

По данным WTA, 457 теннисисток сумели добраться до показателя в один миллион долларов призовых в женском теннисном туре.

Ангелина Калинина стала 12-й представительницей Украины, на счету которой более миллиона призовых. В это число также входят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина и Алёна Бондаренко, Даяна Ястремская, Катерина Баиндл, Ольга Савчук, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок, Татьяна Перебийнис.