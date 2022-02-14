ПСЖ – Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 14.02.2022 23:30
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ПСЖ – Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Мбаппе

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» Мадрид.

«ПСЖ» после вылета из Кубка Франции от «Ниццы» одержал две победы в рамках чемпионата Франции. При чем соперниками парижан были крепкие «Лилль» и «Ренн». У «Лилля» команда из Парижа выиграла на выезде со счетом 5:1, а в поединке с «Ренном» столичный гранд победил у себя на поле со счетом 1:0.

Что касается «Реала», то мадридцы после поражения в Кубке Короля от «Атлетика» (0:1) выиграли с минимальным перевесом у «Гранады» (1:0), а также расписали мировую 0:0.

В своей истории «ПСЖ» и «Реал» играли между собой 11 раз. Обе команды выиграли по четыре раза, еще в трех поединках были зафиксированы ничьи. К слову, предыдущий раз соперники играли в рамках группового раунда Лиги чемпионов 2019/2020 и тогда во Франции победил «ПСЖ» со счетом 3:0, а в Испании команды сыграли вничью 2:2.

Это будет очень интересная игра Лиги чемпионов, вывеска которой соответствует финалу самого престижного еврокубка. Но жребий так сложился, что на ранней стадии Лиги чемпионов между собой встретятся такие сильные команды. Поставлю на ничью в этом поединке. Здесь может быть даже 0:0, так как, предполагаю, что обе команды будут играть осторожно», – сказал Бартулович.

Матч «ПСЖ» – «Реал» Мадрид состоится 15 февраля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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