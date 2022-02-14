Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.



В первом круге украинка встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч состоится вторым запуском вечерней сессии после встречи Синякова – Мугуруса, ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Петры Квитовой из Чехии (№25 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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