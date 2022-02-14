Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дубае

  • 14.02.2022 23:15
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Во вторник украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.
 
В первом круге украинка встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч состоится вторым запуском вечерней сессии после встречи Синякова – Мугуруса, ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Петры Квитовой из Чехии (№25 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 14.02.2022 23:40
    0
    Даже скажу что тут шансы 50 на 50, Но это и за того что не понятно в какой форме Арина. Но если у Арины будет лететь подача и будет мало невынужденных, то Марте ничего не светит. Тогда Марте придется показать свой лучший теннис в карьере, с лучшей подачей и меньше ошибок!
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