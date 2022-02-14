Элина Свитолина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) начнет выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
В первом круге украинка встретится с Майяр Шериф из Египта (№65 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизы Мертенс из Бельгии (№22 WTA) или Жиль Тайхманн из Швейцарии (№35 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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