Даяна Ястремская – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.



В первом круге украинка встретится с Ириной Бегу из Румынии (№54 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 10:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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