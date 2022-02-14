Даяна Ястремская – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.
В первом круге украинка встретится с Ириной Бегу из Румынии (№54 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 10:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.