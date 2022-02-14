Даяна Ястремская – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дубае

  • 14.02.2022 22:52
  • 229 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Ирина-Камелия Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.
 
В первом круге украинка встретится с Ириной Бегу из Румынии (№54 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 10:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 14.02.2022 23:05 (изменен)
    +2
    Как всегда, Даяна будет играть сама собой, если на этом турнире летит можно рассчитывать на что-то большее, чем один круг!
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