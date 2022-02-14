Украинец Анатолий Тимощук следил за соперником Зенита в Лиге Европы

42-летний специалист взялся за активное изучение возможностей «Бетиса»

  • 14.02.2022 22:37
  • 2343 просмотра
  • 15 комментариев
Украинец Анатолий Тимощук следил за соперником Зенита в Лиге Европы
© Instagram. Анатолий Тимощук

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Тимощук, который ныне входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените», был активным участником шпионажа, который питерский клуб производил в отношении испанского «Бетиса».

По информации испанских журналистов, в последнее время представители «Зенита» с Тимощуком в составе побывали на ряде матчей «Бетиса», чтобы иметь возможность оценить все сильные и слабые стороны этой команды.

В частности, шпионы «Зенита» посетили игры севильской команды в Ла Лиге против «Вильярреала» (0:2) и «Леванте» (4:2), а также матч Кубка Испании против «Райо Вальекано» (2:1).

Уже 17 февраля «Зениту» в Санкт-Петербурге предстоит провести первый стыковой матч за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса». Ответная игра будет сыграна 23 февраля в Севилье.

Напомним, Анатолий Тимощук с марта 2017 года входит в тренерский штаб «Зенита». Он помогал Мирче Луческу и Роберто Манчини, а ныне является ассистентом Сергея Семака.

Источник — ABC

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr, 14.02.2022 22:50
    +10
    тимощук звичайнео чмо, але спорт.уа намагається всіма силами доягнути його рівня
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    online
    ona_proigraet, 14.02.2022 22:49
    +9
    спорт.юа, уберите этот помойный заголовок
    Ссылка
    romanchik.8409, 14.02.2022 22:50
    +8
    Редактор у Вас ест?Фу
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    JASPER MOGLOT, 14.02.2022 22:45
    +8
    Автор - чорт!
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    zhyr, 14.02.2022 22:48
    +6
    Давно вже на цьому сайті, але як хочеться видалити його і більше не заходити. Таку помийку зробили, з цими постійними заголовками, срачем в коментарях. Пішов Копій і почалося
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    online
    CenitelX, 14.02.2022 22:52
    +5
    Автор взагалі без принципів? Робити такий клікбейт на тлі війни - це треба було придумати. Чи будь-які методи годяться для заробляння бабла?
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    Mr.Budd, 14.02.2022 22:45
    +5
    🤦‍♂️ Повёлся на этот дешёвый кликбейтный заголовок.
    Руслан Малиновский выполнял задания представителей российской федерации. Как сообщает официальный сайт Аталанты, Миранчук попросил его перед матчем как следует приложиться к мячу во время розыгрыша штрафного
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    online
    🐼, 14.02.2022 22:58
    +2
    О... Только хотел читануть, а тут заголовок поменялся.)
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    zhyr, 14.02.2022 22:55
    +2
    CenitelX, 14.02.2022 22:52
    Автор взагалі без принципів? Робити такий клікбейт на тлі війни - це треба було придумати. Чи будь-які методи годяться для заробляння бабла?
    Гроші не пахнуть.
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    BekXan, 14.02.2022 23:02
    +1
    Спорт уа вы адекватніе когда берёте в штат этого журналиста с такими заголовками?Есть что то в голове у єтого человека?Или там в голове совсем ветер в голове гуляет?Или вообще перестали себя уважать как спортивное издание на глухо?
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    Alehandro, 14.02.2022 22:55
    +1
    Шпигуй, не шпигуй - все одно одержишь ...
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    zhyr, 14.02.2022 22:54
    +1
    Колись повівся на провокацію одного кацапоподібного і мене забанили назавжди. Хоча там в принципі не було чогось аж такого. А деякі лишньохромосомні сотнями в день пишуть ще гірших коментарів, а редакторам плювати.
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    online
    🐼, 14.02.2022 23:09
    0
    Krestovskiy, 14.02.2022 23:05
    Оооо, около 5 минут вам хватило потереть мои комменты)) Жалкие вы, одноклеточные д*билы в редакции.. Мало того, что пишите идиотские заголовки, безпринципные по сути на фоне растущей угрозы, так ещё и материалом не особо владеете)) Вам известно, что такое "шпионить" и что просто быть на матче и следить за игрой?)
    Как ты вообще пишешь с красной карточкой?
    Обычно это аут.
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    Krestovskiy, 14.02.2022 23:05
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Оооо, около 5 минут вам хватило потереть мои комменты)) Жалкие вы, одноклеточные д*билы в редакции.. Мало того, что пишите идиотские заголовки, безпринципные по сути на фоне растущей угрозы, так ещё и материалом не особо владеете)) Вам известно, что такое "шпионить" и что просто быть на матче и следить за игрой?)
    Ссылка
    online
    der_MaiStier, 14.02.2022 23:00
    -1
    У цього ватного козла від тривалого проживання на Параші навіть обличчя стало дегенеративним - з фірмовою мокшанською зайвою хромосомою. А заголовок патужний 😄
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