Украинец Анатолий Тимощук следил за соперником Зенита в Лиге Европы

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Тимощук, который ныне входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените», был активным участником шпионажа, который питерский клуб производил в отношении испанского «Бетиса».

По информации испанских журналистов, в последнее время представители «Зенита» с Тимощуком в составе побывали на ряде матчей «Бетиса», чтобы иметь возможность оценить все сильные и слабые стороны этой команды.

В частности, шпионы «Зенита» посетили игры севильской команды в Ла Лиге против «Вильярреала» (0:2) и «Леванте» (4:2), а также матч Кубка Испании против «Райо Вальекано» (2:1).

Уже 17 февраля «Зениту» в Санкт-Петербурге предстоит провести первый стыковой матч за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса». Ответная игра будет сыграна 23 февраля в Севилье.

Напомним, Анатолий Тимощук с марта 2017 года входит в тренерский штаб «Зенита». Он помогал Мирче Луческу и Роберто Манчини, а ныне является ассистентом Сергея Семака.