Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не стану Фергюсоном для Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» не планирует работать в клубе десятилетиями

  • 14.02.2022 19:56
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не стану Фергюсоном для Манчестер Сити»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не собирается работать в своем нынешнем клубе на протяжении нескольких десятилетий, как Сэр Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед»:

«Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе. Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один «Лейпцигу», когда нам ничего не было нужно».

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года. Испанец возглавляет клуб с 2016 года.

Источник — Manchester Evening News

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