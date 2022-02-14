Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не стану Фергюсоном для Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не собирается работать в своем нынешнем клубе на протяжении нескольких десятилетий, как Сэр Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед»:

«Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе. Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один «Лейпцигу», когда нам ничего не было нужно».

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года. Испанец возглавляет клуб с 2016 года.