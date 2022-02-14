ПСЖ – Реал. Favbet назвал фаворита пары

Лига Чемпионов вернулась! Пришло время для самого интересного – матчей на вылет. И в первый же день плей-офф нас ждет противостояние, достойное финала – ПСЖ – «Реал». Месси, Мбаппе, Бензема, Модрич и другие суперзвезды– будет жарко

Favbet: 2 – 3.7 – 3.75

Выход в четвертьфинал:

ПСЖ – 1.76

Реал – 2.17

Победа в Лиге Чемпионов:

ПСЖ – 8.5

Реал - 16

Мадридцы заняли первое место в своей группе, несмотря на сенсационное поражение от «Шерифа». Все остальные матчи «галактикос» выиграли, в том числе и дважды у «Интера» и «Шахтера. А вот ПСЖ остался лишь вторым, пропустив вперед «Манчестер Сити», при том, что в очных встречах выглядел чуть сильнее «горожан». Виной всему абсолютно необязательные ничьи с «Брюгге» и «РБ Лейпциг»

Обе команды уверенно лидируют в своих чемпионатах, так что могут полностью сконцентрироваться на Лиге Чемпионов. Лионель Месси уже не играет за «Барселону», но его личное противостояние с «Реалом» не становится менее принципиальным. Великий аргентинец пока еще не нашел свою игру в ПСЖ, и в чемпионате Франции за полгода у него всего два забитых мяча. Но на «Реал» у него, естественно, будет совсем другой настрой.

Сразу после жеребьевки ПСЖ считался большим фаворитом в этой паре, что на тот момент казалось очень странном. Сейчас шансы плюс минус выровнялись, хотя Favbet всё равно оценивает шансы парижан на проход чуть выше – примерно 55% на 45%

Ровно 4 года назад ПСЖ и «Реал» уже встречались на этой же стадии Лиги Чемпионов. Мадридцы тогда уверенно выиграли в обоих матчах, а впоследствии в третий раз подряд взяли Лигу Чемпионов. И не сказать, что с тех пор составы команд сильно изменились. Плюс Месси у ПСЖ, минус Роналду у «Реала». Ну и Рамос сменил Мадрид на Париж, но из-за травмы всё равно не сыграет за свою новую команду.

Под вопросом участие в матче Неймара и Карима Бензема. Скорее всего, оба таки появятся на поле, но не факт, что с первых минут. В последних трех матчах без Карима Бензема мадридцы забили лишь раз (и пропустили столько же), что еще больше показывает важность французского бомбардира. И если «Реал» выйдет без Карима, то, наверняка, постарается максимально засушить игру, а не тягаться с ПСЖ в открытом футболе. 2-3 гола в такой ситуации выглядят как минимум. Так что ставка на «тотал меньше 3.5» кажется тут оптимальным вариантом. Хотя, конечно, нельзя исключать, что в случае быстрого гола одной из команд всё пойдет по совсем другому сценарию. Выбор, как обычно за вами

Прогноз от Favbet: тотал меньше (3.5) – 1.55