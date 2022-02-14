ФОТО. Шевченко мило поздравил жену с Днем всех влюбленных

Украинский тренер признался в любви своей супруге Кристен

  • 14.02.2022 18:30
  • 3335 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Шевченко мило поздравил жену с Днем всех влюбленных
© Instagram. Кристен Пазик и Андрей Шевченко

45-летний бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил свою жену Кристен Пазик с Днем всех влюбленных.

«Счастливого Дня святого Валентина, моя любовь», — прокомментировал Андрей совместное фото.

Шевченко женился на Пазик в июле 2004 года. У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Источник — Instagram

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ForzaMilan, 14.02.2022 19:10
    +4
    Можно подумать,что это его мама)или даже бабулька))
    Ссылка
    online
    =🐅=, 14.02.2022 19:24
    +1
    ForzaMilan, 14.02.2022 19:10
    Можно подумать,что это его мама)или даже бабулька))
    Пазик вышла замуж за украинского футболиста Андрея Шевченко в июле 2004 года. У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер.
    Роди ты четырёх, а потом и на тебя посмотрим.
    Ссылка
    online
    =🐅=, 14.02.2022 19:22
    -2
    Люди в белом.
    Ссылка
    Андрій Машко, 14.02.2022 18:42
    -4
    Кого? Павелка?
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