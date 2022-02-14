ФОТО. Шевченко мило поздравил жену с Днем всех влюбленных

45-летний бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил свою жену Кристен Пазик с Днем всех влюбленных.
«Счастливого Дня святого Валентина, моя любовь», — прокомментировал Андрей совместное фото.
Шевченко женился на Пазик в июле 2004 года. У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Роди ты четырёх, а потом и на тебя посмотрим.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.