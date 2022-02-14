ВИДЕО. Челси – чемпион мира, чего ждать от 1/8 финала Лиги чемпионов?

Анонс Лиги Чемпионов! Что нужно смотреть и чего ждать от первых матчей плей-офф главного клубного турнира мира? Как Месси будет играть против Реала, а Ливерпуль будет ломать Интер, чем удивит Спортинг Ман Сити Александра Зинченко - все это в видео!
00:00 Всем привет! Как Челси стал чемпионом планеты?
04:01 Спортинг Л - Ман Сити
06:32 ПСЖ – Реал Мадрид
09:28 РБ Зальцбург – Бавария
11:24 Интер - Ливерпуль
13:25 Подпишись!
Источник — UA-Football
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