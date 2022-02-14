ВИДЕО. Почему мы (не) любим украинский футбол?

Есть множество причин, чтобы как любить украинский футбол, так и не любить его

  • 14.02.2022 18:18
  • 943 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Почему мы (не) любим украинский футбол?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сколько вы назовете причин, почему вы любите или не любите украинский футбол? Может, за большие победы и крутые эмоции, которые дарят «Динамо», «Шахтер» или сборная Украины? А, может, вам нравится наблюдать за ударами Малиновского или дриблингом Милевского? Разбираемся с причинами в этой видео-валентинке украинскому футболу.

00:00 Лучший подарок — сделанный собственными руками. Привет!
00:57 Почему мы ЛЮБИМ футбол в Украине?
03:09 Почему мы НЕ ЛЮБИМ футбол в Украине?
07:16 Почему ты любишь/не любишь украинский футбол?

Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
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    Евгений Королев, 14.02.2022 19:50
    0
    Футбол в Украине не интересный потому что, как сказал мне один из бывших и.о. тренера ФК "Ворскла", играют те кто катаются по полю (стелятся в подкатах) и тому подобное, а не имеют футбольный интелект и мастерство. Самого футбола мы не видим. И это идет с детского футбола. Задачи ставятся даже тренерам молодежи любой ценой выиграть, допустим, товарищеский турнир, а не научит в футбол играть.
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