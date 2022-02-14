Динамо U-19 обыграло румынский клуб. Диалло оформил дубль

После победы над «Депортиво» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА «Динамо» U19 вернулось в Турцию, где начало второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Игровую программу сбора динамовцы сегодня открыли спаррингом с представителем третьего румынского дивизиона – командой «Решица» из одноименного города.

В первом тайме встречи Игорь Костюк выпустил экспериментальный состав, в котором были задействованы игроки 2005 года рождения, привлеченные к прохождению сбора с юношеской командой – Балаба и Кремчанин. Несмотря на почти равную игру в первой половине матча, футболисты «Решицы» превосходили динамовцев по количеству и остроте созданных моментов, которые они смогли воплотить в два забитых мяча.

На 26-й минуте после длинной диагонали с глубины поля на правый фланг последовала подача в штрафную, где защитники «Динамо» позволили игроку соперников Драгичану нанести удар и открыть счет.

А в конце тайма Илья Скрипник с фолом остановил опять-таки Драгичану, который ворвался в штрафную с правого фланга, за что арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо». К 11-метровой отметке подошел Медиоп и легко переиграл оставшегося на месте Игнатенко, тогда как игрок «Решицы» пробил в угол.

Румыны могли добиться и еще большего преимущества в счете – в начале матча игрок «Решицы» оказался на ударной позиции вплотную к воротам, однако в том моменте был зафиксирован офсайд, а под занавес первого тайма Игнатенко перевел на угловой дальний удар с левого фланга, направлявшийся под перекладину.

Во втором тайме на поле появился состав «Динамо», более приближенный к основному – и игра переместилась на половину поля «Решицы». Уже на старте 45-минутки Самба Диалло вырвался из-под опеки защитников на ворота, однако далеко отпустил мяч, позволив голкиперу завладеть им.

Свой второй шанс на 51-й минуте Самба уже использовал, приняв передачу от Антона Царенко, обыграв защитника и отправив мяч в дальний угол.

В моменте со вторым голом киевлян ассистировал также Царенко – на этот раз Диалло пропустил прострел Антона с правого фланга дальше на Артема Бенедюка, вколотившего мяч в сетку ворот, восстановив паритет в матче.

А еще через 10 минут Диалло сделал дубль и вывел «Динамо» вперед, нанеся удар с того же левого полуфланга штрафной, а защитник «Решицы», пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота.

В последней трети тайма темп игры снизился, хотя Диалло еще пытался за счет своей скорости вырваться на ударную позицию, а Яцык наносил удар с отскоком от газона из пределов штрафной, на который среагировал вратарь.

В результате – 3:2, «Динамо» U19 отыгралось после неудачного первого тайма и начало второй сбор с волевой победы.

«Динамо» U19 - «Решица» - 3:2

Голы: Диалло (51, 73), Бенедюк (63) – Драгичану (26), Медиоп (39, пен.).

«Динамо» U19

(первый тайм): Игнатенко – Танчак, Филатов, Балаба, Опанасенко – Гаджук, Скрипник, Мегди, Кремчанин, Близниченко – Уваров.

(второй тайм): Моргун – Малыш, Дячук, Боль, Бенедюк – Бражко, Яцык, Царенко, Диалло, Волошин – Горбач.