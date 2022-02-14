Черноморец хотел вернуть Авагимяна. Александрия назвала высокую цену

Хавбек перебрался в «Александрию» в начале нынешнего года

  • 14.02.2022 17:10
  • 1470 просмотров
  • 1 комментарий
Черноморец хотел вернуть Авагимяна. Александрия назвала высокую цену
© Instagram. Артур Авагимян

Одесский «Черноморец» хотел вернуть в свои ряды 25-летнего полузащитника Артура Авагимяна, который ранее покинул стан «моряков» и перебрался в ряды «Александрии».

По данным источника, одесситы обратились к александрийцам по поводу трансфера Авагимяна, но получили ответ, что сделка возможна лишь в обмен на 500 тысяч долларов.

Тратить такую сумму в «Черноморце» на Авагимяна не пожелали, из-за чего трансфер не состоится.

Авагимян перешел из «Черноморца» в «Александрию» 10 января. За эту сделку «моряки» получили, по данным Transfermarkt, 165 тысяч долларов. Футболист подписал контракт с «Александрией» до 30 июня 2025 года.

Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    korrektno, 14.02.2022 17:26
    +2
    Цілком розумно.
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