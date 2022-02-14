Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок в Дубае на 15 февраля

Во вторник на корты выйдут три представительницы Украины

  • 14.02.2022 15:48
  • 244 просмотра
  • 1 комментарий
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок в Дубае на 15 февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

15 февраля украинские теннисистки стартуют в основной сетке турнира WTA 500 в Дубае.
 
Во вторник на корты выйдут три представительницы Украины.
 
Расписание матчей с участием украинок
 
Корт №3 (первый запуск, 10:30 по Киеву)
Даяна Ястремская (Украина, Q) – Ирина-Кармелия Бегу (Румыния)
 
Центральный корт (первый запуск, 12:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 10) – Майяр Шериф (Египет)
 
Центральный корт (второй запуск вечерней сессии, 18:30 по Киеву*)
Марта Костюк (Украина, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 1)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 14.02.2022 15:52 (изменен)
    0
    Та какая Свитолина? Все мы знаем что Шериф она пройдет. Куда интереснее Марта
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