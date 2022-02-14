Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок в Дубае на 15 февраля

15 февраля украинские теннисистки стартуют в основной сетке турнира WTA 500 в Дубае.
Во вторник на корты выйдут три представительницы Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №3 (первый запуск, 10:30 по Киеву)
Даяна Ястремская (Украина, Q) – Ирина-Кармелия Бегу (Румыния)
Центральный корт (первый запуск, 12:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 10) – Майяр Шериф (Египет)
Центральный корт (второй запуск вечерней сессии, 18:30 по Киеву*)
Марта Костюк (Украина, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 1)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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