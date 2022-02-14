Делай прогноз и выигрывай игровую футболку Челси

Акция продлится до 22 февраля

  • 14.02.2022 14:30
  • 57 просмотров
  • 0 комментариев
Делай прогноз и выигрывай игровую футболку Челси

Parimatch Ukraine, первый легальный букмекер и официальный беттинг-партнер ФК Челси, запустил акцию.

Каждый ее участник гарантированно получает 300 гривен фрибетами на счет. А главный приз – одна из 22 оригинальных игровых футболок Челси. Стать владельцем такой мечтает каждый фанат лондонцев, а получить ее можешь именно ты!

Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать три ставки на матчи английской Премьер-лиги (ординар или экспресс) на pm.ua. Каждая ставка должна быть с коэффициентом не менее 1,5 на сумму от 500 гривен.

Акция продлится до 22 февраля, а победителей, которые получат эксклюзивные футболки Челси, объявят 25 февраля. Участвуй в розыгрыше, делай прогнозы на АПЛ и зарубись за футболку Челси!

Напомним, что сейчас в Англии идет борьба за чемпионство. За первое место борются Манчестер Сити, Ливерпуль и Челси. К тому же в АПЛ выступает сразу три украинца: Зинченко (Манчестер Сити), Ярмоленко (Вест Хэм) и Миколенко (Эвертон). Не пропусти зрелищные матчи и выигрывай призы от Parimatch Ukraine.

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности