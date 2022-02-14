ФОТО. Футболист Шахтера порадовал жену дорогими подарками от топ-бренда

22-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь поздравил свою жену, известную украинскую ведущую Дарью Бондарь (в девичестве — Савину), с Днем всех влюбленных подарками от знаменитого французского дома моды Louis Vuitton.

«Кто-то был хорошей девочкой.

Спасибо, мой любимый муж, что в любой точке мира ты всегда знаешь, как порадовать меня и поздравить», — прокомментировала Дарья подборку свежих фото.

В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.