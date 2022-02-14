ФОТО. Футболист Шахтера порадовал жену дорогими подарками от топ-бренда

Валерий Бондарь поздравил Дарью с Днем всех влюбленных

  • 14.02.2022 14:29
  • 1981 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Футболист Шахтера порадовал жену дорогими подарками от топ-бренда
© Instagram. Валерий Бондарь и Дарья Бондарь

22-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь поздравил свою жену, известную украинскую ведущую Дарью Бондарь (в девичестве — Савину), с Днем всех влюбленных подарками от знаменитого французского дома моды Louis Vuitton.

«Кто-то был хорошей девочкой.

Спасибо, мой любимый муж, что в любой точке мира ты всегда знаешь, как порадовать меня и поздравить», — прокомментировала Дарья подборку свежих фото.

В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.

Источник — Instagram

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    Ярослав Мудрый, 14.02.2022 15:19
    0
    Майкл Джексон на фотке
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    Олійник Володимир, 14.02.2022 15:13
    0
    "відома" українська ведуча і "знаменитий" гравець збірної привітали один одного МОВОЮ ОКУПАНТА
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