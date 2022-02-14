Челси собрал максимальное количество самых престижных клубных трофеев

Вместе со всей Англией эту победу как следует отпраздновали и в Киеве

  • 14.02.2022 12:23
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Челси собрал максимальное количество самых престижных клубных трофеев

12 февраля состоялся самый громкий в этом году футбольный матч – финал клубного чемпионата мира. На этот раз трофей разыграли Челси, официальным беттинг партнером которого является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine, и бразильский Палмейрас.

По этому случаю в PM Hall прошел ивент, гостями которого стали многие знаменитости, пришедшие посмотреть прямую трансляцию матча. В частности, легендарный голкипер Александр Шовковский, известный футбольный журналист Игорь Цыганик, ведущим события выступил Анатолич.

Атмосфера вечера вышла по-настоящему футбольной, ведь его участниками были также представители официального фан-клуба Челси в Украине. Для них это событие стало особенным, ведь их команда раньше не выигрывала клубный чемпионат мира. Челси брал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, все национальные трофеи, но теперь к списку можно добавить и эту престижную награду.

Хотя получить ее было непросто. Челси забил первым, но Палмейрас сумел сравнять счет. И только за несколько минут до завершения дополнительного времени и серии пенальти лондонцы снова вышли вперед и удержали преимущество до финального свистка.

Вместе со всей Англией эту победу как следует отпраздновали и в Киеве. Тем самым напомнив, как у нас любят футбол и как умеют болеть даже вне стадиона. Такие события Parimatch Ukraine устраивает уже не впервые и каждый раз это становится все увлекательнее.

 

Источник — Sport.ua

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