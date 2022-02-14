Антон СЫТНИКОВ: «Для Левого Берега все только начинается»

Вратарь «Левого Берега» рассказал о сборах команды

  • 14.02.2022 12:23
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Антон СЫТНИКОВ: «Для Левого Берега все только начинается»

«Левый Берег» продолжает работать на первом турецком собрании, где провел три контрольных матча. Голкипер команды Антон Сытников поделился мнениями о собрании.

«Позади очередной день сборов, накопилась определенная усталость, но работа проходит очень хорошо, – сказал Сытников в комментарии sport.ua. – Все работают на позитиве, планомерно соблюдаем намеченный график, поэтому никаких осложнений или проблем нет».

По словам опытного голкипера, за счет игр еще лучше набирать форму. «Сыграли три матча, получаем немало положительной информации, наигрываем новые комбинации. Также к нам в команду пришли новые парни, поэтому нужно наладить взаимопонимание, игровые звенья и поближе познакомиться. Впереди немало контрольных матчей и с каждым из них взаимопонимание будет только лучше. На этом этапе я оцениваю только старт подготовки. Все только начинается в 2022 году для нашей команды, мы работаем с хорошим настроением и двигаемся дальше».

«Впереди у нас еще два турецких сбора, где мы будем больше наигрывать комбинации, стандарты, поэтому подойдем к началу чемпионата в своих лучших кондициях».

«Левый Берег» финишировал в своей группе на втором месте, но, по словам Сытникова, это достойный показатель. «Мы дебютанты Второй лиги, это только начало нашего профессионального пути, поэтому я считаю, что это хороший спортивный показатель. Но как говорится: аппетит приходит во время еды. Тренерский штаб учел ошибки осенней части сезона, приходят новые люди. Надеюсь, что мы будем двигаться только вперед, расти все выше и выше и добиваться максимальных результатов».

Источник — Sport.ua

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