Львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Турции выиграл у «Насафа» из Узбекистана со счетом 2:0.
Источник — Sport.ua
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- Олимпийские игры
Львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Турции выиграл у «Насафа» из Узбекистана со счетом 2:0.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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