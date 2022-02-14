Артем ГАБЕЛОК: «На сборах нет акцента на результат»

Хавбек «Металлиста 1925» не обращает внимания на результаты команды в спаррингах

  • 14.02.2022 11:39
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Артем ГАБЕЛОК: «На сборах нет акцента на результат»
© ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Футболист харьковского «Металлиста 1925» Артем Габелок высказался о задачах команды на зимних сборах в Турции.

«В команду пришли новые ребята, подключаем молодежь. Сейчас все под нагрузкой, поэтому акцента на результат нет, более важно набрать физическую форму. Моментами мы смотримся прилично, но результата нет. Но это всего лишь сборы, главное - то, что будет в чемпионате», - сказал Габелок.

Отметим, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

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