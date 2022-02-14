Рейтинг ATP. Сачко обновил личный рекорд, падение Монфиса

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира. На самом крупном категории ATP 500 в Роттердаме победу праздновал Феликс Оже-Альяссим из Канады, он укрепился на девятой строчке мирового рейтинга.
На соревнованиях ATP 250 в Буэнос-Айресе лучшим был норвежец Каспер Рууд, он сохранил восьмую строчку. В Далласе победил Райлли Опелка, американец вернулся в топ-20.
Гаэль Монфис потерял семь позиций и теперь занимает 25-ю строчку.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко сохранил позицию, Сергей Стаховский опустился на одну строчку, Виталий Сачко – на 4, установив личный рекорд.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Оже-Альяссим поднялся в тройку лучших.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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