Рейтинг ATP. Сачко обновил личный рекорд, падение Монфиса

В первой десятке без изменений

  • 14.02.2022 10:03
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Рейтинг ATP. Сачко обновил личный рекорд, падение Монфиса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира. На самом крупном категории ATP 500 в Роттердаме победу праздновал Феликс Оже-Альяссим из Канады, он укрепился на девятой строчке мирового рейтинга.
 
На соревнованиях ATP 250 в Буэнос-Айресе лучшим был норвежец Каспер Рууд, он сохранил восьмую строчку. В Далласе победил Райлли Опелка, американец вернулся в топ-20.
 
Гаэль Монфис потерял семь позиций и теперь занимает 25-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко сохранил позицию, Сергей Стаховский опустился на одну строчку, Виталий Сачко  – на 4, установив личный рекорд.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке Оже-Альяссим поднялся в тройку лучших.

Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

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