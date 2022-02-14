Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Снигур

На прошлой неделе был сыгран турнир в Санкт-Петербурге. Победу праздновала эстонка Анетт Контавейт, которая с новой недели установила личный рекорд, поднявшись на шестую позицию. Больше изменений в первой десятке нет.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила свое место, Марта Костюк добавила две строчки, установив личный рекорд. Также вернулась в топ-50 и Ангелина Калинина. Леся Цуренко опустилась на 10 позиций, у остальных небольшой прогресс. Дарья Снигур обновила свое лучшее достижение в мировой классификации.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке Контавейт ворвалась в топ-8.
Чемпионская гонка WTA
Источник — Sport.ua
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