Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Снигур

Анетт Контавейт стала шестой ракеткой мира

  • 14.02.2022 09:38
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Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Снигур
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе был сыгран турнир в Санкт-Петербурге. Победу праздновала эстонка Анетт Контавейт, которая с новой недели установила личный рекорд, поднявшись на шестую позицию. Больше изменений в первой десятке нет.
 
Топ-10 рейтинга WTA  


 
Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила свое место, Марта Костюк добавила две строчки, установив личный рекорд. Также вернулась в топ-50 и Ангелина Калинина. Леся Цуренко опустилась на 10 позиций, у остальных небольшой прогресс. Дарья Снигур обновила свое лучшее достижение в мировой классификации.
 
Украинки в рейтинге WTA  


В Чемпионской гонке Контавейт ворвалась в топ-8.

Чемпионская гонка WTA

Источник — Sport.ua

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