Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Снигур

На прошлой неделе был сыгран турнир в Санкт-Петербурге. Победу праздновала эстонка Анетт Контавейт, которая с новой недели установила личный рекорд, поднявшись на шестую позицию. Больше изменений в первой десятке нет.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила свое место, Марта Костюк добавила две строчки, установив личный рекорд. Также вернулась в топ-50 и Ангелина Калинина. Леся Цуренко опустилась на 10 позиций, у остальных небольшой прогресс. Дарья Снигур обновила свое лучшее достижение в мировой классификации.



Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке Контавейт ворвалась в топ-8.

Чемпионская гонка WTA