Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.
В финале отбора украинка встретится с Хэрриет Дарт из Великобритании (№126 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 09:10 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Источник — Sport.ua
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Судя по мощной первой подаче она в хорошем физ состоянии, плечо не беспокоит. Дальше должно быть интересно. Надеюсь, проблем во втором сете не будет, хотелось бы чтобы Марта наконец-то не просто дала кому-то из топ 10 бой, но и победила.
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