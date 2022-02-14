Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.



В финале отбора украинка встретится с Хэрриет Дарт из Великобритании (№126 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 09:10 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.

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