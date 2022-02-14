Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Дубае

  • 14.02.2022 09:05
  • 1137 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.
 
В финале отбора украинка встретится с Хэрриет Дарт из Великобритании (№126 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 09:10 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.

📺 Видеотрансляция
📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sv_2000, 14.02.2022 09:45
    +4
    Неплохо Марта играет.
    Судя по мощной первой подаче она в хорошем физ состоянии, плечо не беспокоит. Дальше должно быть интересно. Надеюсь, проблем во втором сете не будет, хотелось бы чтобы Марта наконец-то не просто дала кому-то из топ 10 бой, но и победила.
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