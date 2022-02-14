Даяна Ястремская – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.
В финале отбора украинка встретится с Мэдисон Бренгл из США (№60 WTA). Матч состоится первым запуском, начало встречи в 09:10 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, украинка проиграла обе встречи.
Источник — Sport.ua
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